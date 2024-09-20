Западная пропаганда через VPN: почему нужно отказаться от этих программ

МОСКВА, 20 сентября, ФедералПресс. Белый дом созвал совещание с представителями Amazon, Google, Microsoft и Cloudflare, чтобы побудить американских ИТ-гигантов предоставить более широкую цифровую полосу пропускания для финансируемых правительством инструментов уклонения от интернет-цензуры – VPN-сервисов.