Копия Фиата? Это не так, и вот почему!

Споры относительно родословной вазовской «классики» не утихают до сих пор. Эксперт «За рулем» Сергей Канунников сравнил наш ВАЗ-2103 с его итальянскими прародителями – это, прежде всего, итальянский Fiat-125, а также вариант той же модели из Польши – Fiat 125p.