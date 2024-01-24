Копия Фиата? Это не так, и вот почему!

Споры относительно родословной вазовской «классики» не утихают до сих пор. Эксперт «За рулем» Сергей Канунников сравнил наш ВАЗ-2103 с его итальянскими прародителями – это, прежде всего, итальянский Fiat-125, а также вариант той же модели из Польши – Fiat 125p.
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