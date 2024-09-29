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Ударивший пенсионерку в Ульяновске объяснил свой поступок одной фразой

Ударивший пенсионерку в Ульяновске объяснил свой поступок одной фразой

Мужчину задержали, и он извинился перед пожилой женщиной.В Ульяновске задержали мужчину, который ударил три раза бабушку, торговавшую цветами на одной из улиц города.

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