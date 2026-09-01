Новак призвал принять меры, чтобы не допустить дефицита топлива

Среди первоочередных мер — наращивание запасов в хранилищах, корректировка графиков ремонтов НПЗ и усиленный контроль за поставками в регионы Вице-премьер России Александр Новак подчеркнул необходимость оперативного выявления потенциальных рисков для своевременного принятия мер и предотвращения дефицита топлива, сообщили в пресс-службе кабмина по итогам заседания штаба, посвященного ситуации на рынке нефтепродуктов страны.