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Новак призвал принять меры, чтобы не допустить дефицита топлива

Новак призвал принять меры, чтобы не допустить дефицита топлива

Среди первоочередных мер — наращивание запасов в хранилищах, корректировка графиков ремонтов НПЗ и усиленный контроль за поставками в регионы Вице-премьер России Александр Новак подчеркнул необходимость оперативного выявления потенциальных рисков для своевременного принятия мер и предотвращения дефицита топлива, сообщили в пресс-службе кабмина по итогам заседания штаба, посвященного ситуации на рынке нефтепродуктов страны.

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