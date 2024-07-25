Заместителя Володина увольняют, глав комитетов – разжалуют: подробности кадровой драмы на Охотном Ряду

В Государственной думе наметилась масштабная ротация, которая связана с влиятельными фигурами. Накануне на сайте парламента появился проект постановления о разжаловании из заместителей председателей ГД РФ экс-руководителя фракции партии «Единая Россия».
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