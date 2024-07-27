ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Занятная история произошла в Мордовии. В общем, там азербайджанец, по фамилии Аббасов, пять лет назад получил российское гражданство.
"Не хочешь в военкомат, тогда верни паспорт". Азербайджанец едет домой в Баку
Комментарии
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Юрий Белов
Мигров гнать ВСЕХ нах ! Уже купивших и желающих купить паспорт РФ !
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8 час.
АК
Александр Каплуненко
Правильно! Только если будут соглашаться встать на учёт, сразу же отправлять в Сибирь и на Дальний Восток. Никакого оружия не давать. Только лопату, кирку и верхонки. Земельных работ там хватит. Считать срочной службой в ВС РФ. Срок - 5 лет. После этого поселять и выродков, и их отпрысков севернее 60-ой широты.
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3 час.
МС
Марина Свобода
сначала разбазарили. теперь пора собирать. И все льготы полученные пусть возвращает - обязать через закон. Хватит кровососам на нашей шее жить
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2 час.
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