"Не хочешь в военкомат, тогда верни паспорт". Азербайджанец едет домой в Баку

АК

Александр Каплуненко

Правильно! Только если будут соглашаться встать на учёт, сразу же отправлять в Сибирь и на Дальний Восток. Никакого оружия не давать. Только лопату, кирку и верхонки. Земельных работ там хватит. Считать срочной службой в ВС РФ. Срок - 5 лет. После этого поселять и выродков, и их отпрысков севернее 60-ой широты.