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Дептранс Москвы: на Большой кольцевой линии метро человек упал на пути

Дептранс Москвы: на Большой кольцевой линии метро человек упал на пути

Накануне около полуночи на Большой кольцевой линии московского метро пассажир оказался на рельсах. Интервалы движения поездов против часовой стрелки пришлось увеличить на некоторое время, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

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