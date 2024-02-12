В Польше подвергнут проверкам все зерно c Украины

Польская сторона намерена проверять все зерно с Украины, пересекающее польско-украинскую границу. Об этом заявил агентству РАР заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Польши Михал Колодзейчак, передает «Прайм».
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