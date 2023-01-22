ИА Реалист

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Президент Бразилии уволил командующего вооруженными силами страны

Президент Бразилии уволил командующего вооруженными силами страны

БРАЗИЛИА (ИА Реалист). Президент Бразилии Луис Игнасио Лула да Силва уволил главнокомандующего армией Бразилии генерала Хулио Сесара де Арруда, сообщил телеканал CNBC.

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