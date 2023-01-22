Президент Бразилии уволил командующего вооруженными силами страны

БРАЗИЛИА (ИА Реалист). Президент Бразилии Луис Игнасио Лула да Силва уволил главнокомандующего армией Бразилии генерала Хулио Сесара де Арруда, сообщил телеканал CNBC.
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