Песков исключил обсуждение повышения налогов в правительстве

Дефицит бюджета РФ в августе составил 2,5% ВВП, несмотря на это, в правительстве не обсуждают повышение налогов, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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