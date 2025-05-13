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Чемпионат Испании. «Реал» Сосьедад» против «Сельты», «Реал» примет «Мальорку» в среду, «Барселона» сыграет с «Эспаньолом» в четверг

Чемпионат Испании. «Реал» Сосьедад» против «Сельты», «Реал» примет «Мальорку» в среду, «Барселона» сыграет с «Эспаньолом» в четверг

Во вторник «Реал Сосьедад» примет «Сельту»,  а «Севилья» сыграет с «Лас-Пальмасом». В среду «Реал» дома сыграет с «Мальоркой».

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