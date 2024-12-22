Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • kraft54
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Россия, которую глобалисты как лягушку варили на медленном огне, успела выскочить из котла, начав СВО

Россия, которую глобалисты как лягушку варили на медленном огне, успела выскочить из котла, начав СВО

Идёт начало нового и очень страшного этапа • В России есть очень влиятельная группа лоббистов, поддерживающая интересы Турции, со своими спикерами и экспертами, выступающими на российских федеральных каналах.

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