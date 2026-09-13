Сербский протоиерей Слободан Зекович в Баре заявил о гонениях на каноническую Церковь Московского Патриархата в Украине

В черногорском городе Баре протоиерей Сербской Церкви Слободан Зекович заявил о преследованиях канонической Церкви Московского Патриархата в Украине.
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