Вместо газа — пеллеты: Шмыгаль предложил предприятиям ТКЭ искать альтернативные источники тепла

Премьер-министр Денис Шмыгаль предлагает производителям тепла вместо газа переходить на альтернативные источники тепла, к примеру, использовать пеллеты — топливные гранулы, которые активно используются в специальных котлах для обогрева жилых зданий.
Премьер-министр Денис Шмыгаль предлагает производителям тепла вместо газа переходить на альтернативные источники тепла, к примеру, использовать пеллеты — топливные гранулы, которые активно используются в специальных котлах для обогрева жилых зданий.
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