Силовики пришли с обысками к студентам нескольких петербургских вузов

Игорь Кузнецов

Они что, Ленина не читали и того, что он сказал после покушения на царя, совершённым его старшим братом с "товарищами"? Хотя, леворадикальные идеи трудно "вытравить" из мозгов и молодые "революционеры" не понимают кто ими руководит и кто добивается власти.