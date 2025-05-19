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Силовики пришли с обысками к студентам нескольких петербургских вузов

Силовики пришли с обысками к студентам нескольких петербургских вузов

Правоохранители пришли с обысками к членам леворадикальной группы "Рабочая власть", которые обучаются в СПбГУ, Европейском университете и других вузах.

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Комментарии
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Игорь Кузнецов
Они что, Ленина не читали и того, что он сказал после покушения на царя, совершённым его старшим братом с &quot;товарищами&quot;? Хотя, леворадикальные идеи трудно &quot;вытравить&quot; из мозгов и молодые &quot;революционеры&quot; не понимают кто ими руководит и кто добивается власти.
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20 час.
vnesterov1960 Нестеров
Для таких  -  наша тюрьма, следом  -  депортация на историческую родину. Там пусть устраивают свои &quot;революции&quot;.
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Валентина Бунина
Как много негодяев приехали в Россию. Работы у ФСБ невпроворот!
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