Правоохранители пришли с обысками к членам леворадикальной группы "Рабочая власть", которые обучаются в СПбГУ, Европейском университете и других вузах.
Силовики пришли с обысками к студентам нескольких петербургских вузов
Комментарии
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Игорь Кузнецов
Они что, Ленина не читали и того, что он сказал после покушения на царя, совершённым его старшим братом с "товарищами"? Хотя, леворадикальные идеи трудно "вытравить" из мозгов и молодые "революционеры" не понимают кто ими руководит и кто добивается власти.
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20 час.
vnesterov1960 Нестеров
Для таких - наша тюрьма, следом - депортация на историческую родину. Там пусть устраивают свои "революции".
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14 час.
Валентина Бунина
Как много негодяев приехали в Россию. Работы у ФСБ невпроворот!
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11 час.
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