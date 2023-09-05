Безнаказанность взращивает чудовищ

Как там говорила мама-атаманша в чудесной сказке "Снежная королева" о своей малолетней дочурке с атаманскими задатками? "Детей баловАть надо! Тогда из них настоящие разбойники вырастают!" Ну так та девочка, будущая разбойница, в сравнении с некоторыми современными "разбалованными" вседозволенностью - просто аленький цветочек на фоне разросшихся гигантских кактусов.