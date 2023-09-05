Как там говорила мама-атаманша в чудесной сказке "Снежная королева" о своей малолетней дочурке с атаманскими задатками? "Детей баловАть надо! Тогда из них настоящие разбойники вырастают!" Ну так та девочка, будущая разбойница, в сравнении с некоторыми современными "разбалованными" вседозволенностью - просто аленький цветочек на фоне разросшихся гигантских кактусов.
Безнаказанность взращивает чудовищ
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Олег Щепанов
Эту мразь надо посадить в одиночку лет на 15-20....пусть посидит ...
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38 мин.
Владимир Соловьев
"Безнаказанность взращивает чудовищ". Не только. Кроме этих чудовищ есть ещё некоторая российская золотая молодёжь, которая стала олигархами, как, например Сергей Матвиенко и многие другие во всеобъемлющей российской власти. Так и называется эта организация, по тургеневски: "ОТЦЫ И ДЕТИ".
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1 мин.
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