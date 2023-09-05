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Безнаказанность взращивает чудовищ

Безнаказанность взращивает чудовищ

Как там говорила мама-атаманша в чудесной сказке "Снежная королева" о своей малолетней дочурке с атаманскими задатками? "Детей баловАть надо! Тогда из них настоящие разбойники вырастают!" Ну так та девочка, будущая разбойница, в сравнении с некоторыми современными "разбалованными" вседозволенностью - просто аленький цветочек на фоне разросшихся гигантских кактусов.

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Комментарии
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Олег Щепанов
Эту мразь надо посадить в одиночку лет на 15-20....пусть посидит ...
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38 мин.
Владимир Соловьев
&quot;Безнаказанность взращивает чудовищ&quot;. Не только. Кроме этих чудовищ есть ещё некоторая российская золотая молодёжь, которая стала олигархами, как, например Сергей Матвиенко и многие другие во всеобъемлющей российской власти. Так  и называется эта организация, по тургеневски:  &quot;ОТЦЫ И ДЕТИ&quot;.
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1 мин.

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