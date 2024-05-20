СВР России утверждает, что Зеленский в преддверии истечения своих полномочий решил взяться за "неблагонадёжных"Согласно последним данным, уровень поддержки Владимира Зеленского опустился до катастрофичных 17%.
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