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В новогодние праздники поликлиники Подмосковья работают по особому графику

Во время новогодних праздников поликлиники региона будут работать по особому графику. О графике приема пациентов в медицинских организациях Московской области с 29 декабря по 8 января со ссылкой на Минздрав Московской области сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

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