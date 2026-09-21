Встреча Трампа и Си. Чем всё закончится? Прогноз

Си Цзиньпин отправится в США с официальным визитом в США. Связано ли это с принятием закона об адских санкциях и расширении одноличных полномочий Трампа в вопросе введения тарифов? Чем закончится встреча лидеров? Прогноз неутешительный?От встречи Трампа с Си Цзиньпином не стоит ждать слишком многого, отмечает политолог Максим Жаров, автор канала "Чисто для фиксации".
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