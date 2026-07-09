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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Батрак о селекции: «Ак Барс» немного пугает. У казанцев слишком много народа ушло и слишком мало пришло»

Комментатор Артем Батрак оценил селекционную работу клубов Фонбет Чемпионата КХЛ. «Я понял, что делает « Металлург », потому что два хороших нападающих к ним переходят – Тодд и Старков .

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