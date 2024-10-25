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25/10/24==Курская дуга, 24 октября: группировке ВСУ светит полное окружение и уничтожение

Бердеровцы просят Сырского немедленно вывести их из русского приграничья В Курской области укровермахт не оставляет попыток пробиться вглубь нашей территории и вернуть утраченные позиции, сообщает проект @wargonzo.

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