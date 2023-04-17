Тренер Слуцкий заявил, что интрига в РПЛ окончательно ушла после матча "Ростов" — "Зенит"

Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий в программе "На футболе с Денисом Казанским" на Первом канале выразил мнение, что интрига в Российской премьер-лиге (РПЛ) умерла после ничьей в матче 23-го тура между "Ростовом" и "Зенитом".