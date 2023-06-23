Российским владельцам автомобилей Exeed разрешили бесплатно ездить по платным дорогам

Российский офис компании Exeed объявил о запуске новой акции вместе с «Автодором». Владельцы автомобилей Exeed смогут получить полные компенсации за проезд по некоторым участкам федеральных платных магистралей, но не обошлось и без ограничений.
Российский офис компании Exeed объявил о запуске новой акции вместе с «Автодором». Владельцы автомобилей Exeed смогут получить полные компенсации за проезд по некоторым участкам федеральных платных магистралей, но не обошлось и без ограничений.
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