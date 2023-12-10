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Синицы не мерзнут зимой. У птицы есть свое собственное оделяло, которое она делает из пуха

Синицы не мерзнут зимой. У птицы есть свое собственное оделяло, которое она делает из пуха

Орнитолог установил камеру в скворечнике и случайно заснял залетевшую ночью синицу. Просматривая видео мужчина с удивлением понял, как эти птицы сохраняют тепло даже в самые суровые морозы.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Синицы такие драчуны!! У меня с синицей вышел конфликт, так он ввалился на лоджию, стал на подоконнике орать, топать ножками  и скандалить. Я его захватила в руку и сказала: &quot;Еще раз будешь ругаться, хвост оторву!&quot;... И выбросила синцу за окно.... Больше он не скандалил, но долгое время прилетал и ходил по отливу снаружи лоджии. Видать, присмотрел место для гнезда, а я помешала. Но больше не скандалил и не топал ножками...
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7 час.
Леонид Руси
А вот снигири эамерзаю... Находи 2 раза, видящими обездвижено на земле... Принёс домой, отогрел, накормил пипеткой соком рябины. Оживают и улетают...
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3 час.

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