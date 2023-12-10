Синицы не мерзнут зимой. У птицы есть свое собственное оделяло, которое она делает из пуха

лл

лина любимцева

Синицы такие драчуны!! У меня с синицей вышел конфликт, так он ввалился на лоджию, стал на подоконнике орать, топать ножками и скандалить. Я его захватила в руку и сказала: "Еще раз будешь ругаться, хвост оторву!"... И выбросила синцу за окно.... Больше он не скандалил, но долгое время прилетал и ходил по отливу снаружи лоджии. Видать, присмотрел место для гнезда, а я помешала. Но больше не скандалил и не топал ножками...