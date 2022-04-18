«Вашингтон» вышел в плей-офф в 8-й раз подряд

«Вашингтон» обеспечил себе выход в Кубок Стэнли. Это случилось благодаря поражению «Айлендерс» от «Торонто» (2:4) в матче чемпионата НХЛ, тогда как «Кэпиталс» сегодня не играли.
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