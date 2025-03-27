В России собираются строить плавучие дата-центры

В России стартовали работы по проектированию плавучих дата-центров, которые сейчас находятся на стадии эскизного проектирования и выбора технологий, наиболее подходящих для полноценной реализации такого проекта.
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