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Царьград

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Дворковича предательство России не спасло. В ЕС взялись за "своих"

Дворковича предательство России не спасло. В ЕС взялись за "своих"

Бывший вице-премьер и помощник президента Аркадий Дворкович, который ранее осудил проведение СВО, не смог избежать санкций ЕС.

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