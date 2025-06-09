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Царьград

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Игрушки Labubu изъяты в Иркутске: 282 коробки не прошли таможню

Игрушки Labubu изъяты в Иркутске: 282 коробки не прошли таможню

В аэропорту Иркутска у русского, прибывшего из Пекина, обнаружили 282 коробки с игрушками Labubu. Партия, купленная для перепродажи, была признана коммерческой и изъята.

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