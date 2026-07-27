Происшествия
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Происшествия

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Астраханец стал фигурантом уголовного дела о финансировании экстремисткой организации

Сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Астраханской области пресечена противоправная деятельность местного жителя, оказавшего финансовую поддержку структуре, признанной нежелательной на территории Российской Федерации.

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