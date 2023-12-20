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Мы соседи по планете

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Тонкости австралийской кухни

Тонкости австралийской кухни

Австралийская кухня не самобытна, а скорее являет собой сочетание разных кухонь мира. Но наибольшее влияние на нее оказала, пожалуй, британская кухня, так как страна долгое время была колонией Британской Империи.

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