Река Котуйкан. Часть 2 Продолжу, начатый в предыдущем посте показ фоторабот, сделанных на реке Котуйкан во время одной из водных экспедиций по Таймыру.
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После профессора Гибса пошла другая передача: Ракеты Путина УНИЧТОЖИЛИ Киев, Иран огорошил Трампа ВОЕННОЙ СЕНСАЦИЕЙ Андрей Мартьянов Сообразил, что это "В контакте" https://vkvideo.ru/video-230129746_456239562https://vkvideo.ru/video-230129746_456239562
Обратите внимание. После этой передачи пошло интервью преподавателя из Южной Аризоны, профессора Гибс. Очень многое открывается. https://www.kinodraiv.pro/34966-tainy-chapman-12-10-2026.html 12 октября смотреть онлайн Тайны пропавших рек Тайны Чапман 12.10.2026Тайны Чапман 12.10.2026kinodraiv
Почему некоторые реки исчезают с карт, уходят под землю или внезапно меняют своё русло? Куда пропадает вода и что происходит с водными артериями нашей планеты? Загадочные исчезновения рек, подземные водные потоки и природные процессы, которые меняют облик Земли. Учёные изучают причины этих явлений, пытаясь понять, как климатические изменения, геологические особенности и деятельность человека влияют на судьбу рек. Какие тайны скрывают исчезающие водоёмы и могут ли они однажды вернуться?