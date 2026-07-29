Диетолог рассказала, кому вредна свекла

Свекла полезна не всем, утверждает диетолог Наталья Павлюк. По ее словам, употреблять этот овощ следует с осторожностью, поскольку у человека могут иметь место индивидуальные аллергические реакции и непереносимость.
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