Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не располагают информацией об ограничении работы спутниковой связи Starlink на Украине, за исключением публикаций в средствах массовой информации.
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