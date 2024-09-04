Информационный ...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Maxim
    Мигро е р - вон ..Команда Собянина ...
  • Михаил Васильев
    Это актуально только для начальной школы!Проект об оплачив...
  • dverry garry
    Ну да перегородки ИЗ ПЕНОБЕТОНА.....У НИХ ТАКОЙ ОКУИТЕЛЬНЫЙ ВЕС.....прям МОНОЛИТ СРАЗУ РУХНЕТПресечена незакон...

Москвичи могут подать заявку на участие в проекте «СтоЛИЧНЫЕ истории» до 10 октября

Москвичи могут подать заявку на участие в проекте «СтоЛИЧНЫЕ истории» до 10 октября

Департамент национальной политики и межрегиональных связей города Москвы совместно с Некоммерческим фондом «Международных интеграционных технологий» в 2024 году реализует проект «СтоЛИЧНЫЕ истории», направленный на сплочение граждан нашей страны разных национальностей вокруг важнейших событий, связанных с проведением специальной военной операции (СВО), формирование у подрастающего поколения и молодежи нравственных ценностей и патриотизма, осознанной необходимости поддержки наших граждан,  выполняющих воинский долг, мирного населения, которое продолжает жить в условиях войны на приграничных территориях.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх