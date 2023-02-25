Берлинале-2023: восторжествовала «новая норма»

«Золотой медведь» в этом году нашел своего героя в изменившемся от неожиданности лице французского документалиста Николя Филибера, который даже спросил председательницу жюри Кристен Стюарт: «Are you crazy, or what?» («Вы с ума сошли или как?»).
«Золотой медведь» в этом году нашел своего героя в изменившемся от неожиданности лице французского документалиста Николя Филибера, который даже спросил председательницу жюри Кристен Стюарт: «Are you crazy, or what?» («Вы с ума сошли или как?»).
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