РБК СТИЛЬ

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Берлинале-2023: восторжествовала «новая норма»

Берлинале-2023: восторжествовала «новая норма»

«Золотой медведь» в этом году нашел своего героя в изменившемся от неожиданности лице французского документалиста Николя Филибера, который даже спросил председательницу жюри Кристен Стюарт: «Are you crazy, or what?» («Вы с ума сошли или как?»).

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