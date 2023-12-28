Шестнадцатилетний подросток пытался спасти мать от злоумышленника

Шестнадцатилетний подросток, закованный в наручники бывшим мужем матери, смог сбежать от злоумышленника и ночью искал полицию, чтобы освободить свою мать, о чем сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Башкирии, пишут РИА Новости.