Шестнадцатилетний подросток пытался спасти мать от злоумышленника

Шестнадцатилетний подросток, закованный в наручники бывшим мужем матери, смог сбежать от злоумышленника и ночью искал полицию, чтобы освободить свою мать, о чем сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Башкирии, пишут РИА Новости.
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