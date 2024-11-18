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Автомобиль врезался в толпу возле склада Wildberries в Подмосковье

ЧП произошло в ночной период. В подмосковной Электростали три человека получили травмы в результате дорожного инцидента, когда автомобиль на высокой скорости въехал в группу людей, находившихся неподалеку от склада Wildberries.

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