Автомобиль врезался в толпу возле склада Wildberries в Подмосковье

ЧП произошло в ночной период. В подмосковной Электростали три человека получили травмы в результате дорожного инцидента, когда автомобиль на высокой скорости въехал в группу людей, находившихся неподалеку от склада Wildberries.
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