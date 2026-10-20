Александар Вучич © Soeren Stache/dpa/Global Look PressБывший президент Сербии Александр Вучич в интервью журналистке Ксении Собчак на YouTube ответил на вопрос, зачем ему «токсичная дружба» с Россией, из-за которой в Европе хотят убрать его с политической арены.
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