Александар Вучич © Soeren Stache/dpa/Global Look PressБывший президент Сербии Александр Вучич в интервью журналистке Ксении Собчак на YouTube ответил на вопрос, зачем ему «токсичная дружба» с Россией, из-за которой в Европе хотят убрать его с политической арены.