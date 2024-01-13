Глава РАЭК Гребенников рассказал, как утолить кадровый голод в ИТ-отрасли

Развитие ИТ-сферы в России — процесс, который однозначно продолжится и в 2024 году. Этому способствует много факторов: постепенный отказ пользователей от зарубежных решений, государственная поддержка отрасли и здоровая конкуренция, стимулирующая разработчиков выпускать новые продукты и совершенствовать качество старых.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии