Глава РАЭК Гребенников рассказал, как утолить кадровый голод в ИТ-отрасли

Развитие ИТ-сферы в России — процесс, который однозначно продолжится и в 2024 году. Этому способствует много факторов: постепенный отказ пользователей от зарубежных решений, государственная поддержка отрасли и здоровая конкуренция, стимулирующая разработчиков выпускать новые продукты и совершенствовать качество старых.