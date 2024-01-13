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Глава РАЭК Гребенников рассказал, как утолить кадровый голод в ИТ-отрасли

Глава РАЭК Гребенников рассказал, как утолить кадровый голод в ИТ-отрасли

Развитие ИТ-сферы в России — процесс, который однозначно продолжится и в 2024 году. Этому способствует много факторов: постепенный отказ пользователей от зарубежных решений, государственная поддержка отрасли и здоровая конкуренция, стимулирующая разработчиков выпускать новые продукты и совершенствовать качество старых.

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