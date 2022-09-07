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На Западе уверены, что их помощь дала Украине преимушество перед Россией в кибервойне

На Западе уверены, что их помощь дала Украине преимушество перед Россией в кибервойне

С помощью стран Запада официальному Киеву удалось наладить киберзащиту и снизить количество успешных хакерских атак и самому перейти в наступление в кибервойне, в результате чего Россия потеряла свое преимущество над Украиной в киберпространстве.

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