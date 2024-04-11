Россия и Турция начнут взаимодействовать в сфере регулирования обращения с отходами

Представители Российского экологического оператора провели встречу с советником Министерства окружающей среды, градостроительства и изменения климата Турецкой Республики при Посольстве Турецкой Республики в Российской Федерации Мухаммедом Левент Акыджи.
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