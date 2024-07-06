Минниханов и Зайцев попробовали национальные блюда на Сабантуе в Марий Эл

Раис Татарстана Рустам Минниханов принимает участие в праздновании Федерального Сабантуя в Марий Эл. Вместе с главой региона Юрием Зайцевым он посетил татарские и марийские подворья, а также попробовал блюда национальной кухни.
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