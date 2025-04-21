Трагедия под Абинском: ДТП унесло жизнь матери, дети – в больнице

В результате ДТП 33-летняя женщина-водитель погибла от полученных травм. Пятеро пассажиров автомобиля, среди которых двое несовершеннолетних, получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу города Абинска.
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