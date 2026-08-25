"Вот это проверка! Угадайте, что теперь будет с теми, кто купил билет на Канье": Концерт загадочно "отменяют"

Концерт американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге, который должен был стать главным музыкальным событием осени, оказался под угрозой срыва? И это несмотря на то, что билеты на два октябрьских представления уже раскуплены.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии