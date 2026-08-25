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Царьград

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"Вот это проверка! Угадайте, что теперь будет с теми, кто купил билет на Канье": Концерт загадочно "отменяют"

"Вот это проверка! Угадайте, что теперь будет с теми, кто купил билет на Канье": Концерт загадочно "отменяют"

Концерт американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге, который должен был стать главным музыкальным событием осени, оказался под угрозой срыва? И это несмотря на то, что билеты на два октябрьских представления уже раскуплены.

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Комментарии
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Ирина Клюева
Вырученные с продажи билетов деньги конфисковать и купить на них оборонные противовоздушные комплексы!
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4 н.