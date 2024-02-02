В России создали сенсор для жидкостной биопсии

Ученые из университета МИСИС совместно со специалистами из «Сколтеха» и НМИЦ АГП имени В.И. Кулакова разработали прототип сенсора размером с микрочип, который предназначен для проведения анализа крови на признаки различных патологий.
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