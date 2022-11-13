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«Бывают дни, когда не могу поднять руку». Джоэл Эмбиид испытывает проблемы с плечом

Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид после матча с «Атлантой» (121:109) высказал некоторые опасения по поводу проблем с плечом.

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