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ИА Регнум

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Ножи, стрельба, изнасилования: у власти Испании в Сеуте «всё под контролем»

Ножи, стрельба, изнасилования: у власти Испании в Сеуте «всё под контролем»

Миграционный кризис в Сеуте набирает обороты: криминальная статистика растет уже не в арифметической, а геометрической прогрессии, несмотря на звучащие из резиденции испанского правительства заверения в том, что всё под контролем.

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