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Эвакуированные из приграничья смогут устроиться на работу без дипломов

Эвакуированные из приграничья смогут устроиться на работу без дипломов

Жители приграничных регионов, которым пришлось эвакуироваться или те, кто вынужденно не работает из-за простоя предприятий, смогут устроиться на другую работу без предъявления документов об образовании и квалификации.

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