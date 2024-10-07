Эвакуированные из приграничья смогут устроиться на работу без дипломов

Жители приграничных регионов, которым пришлось эвакуироваться или те, кто вынужденно не работает из-за простоя предприятий, смогут устроиться на другую работу без предъявления документов об образовании и квалификации.
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