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5 мифов о меде, которым верят и какая реальная польза от его употребления

Мед является любимым продуктом для многих людей из-за своего сладкого и мягкого вкуса. что является заблуждением о меде Он заслужил высокое доверие благодаря наличию питательных веществ и благоприятному воздействию на желудок и пищеварение.

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