Режиссёр Никита Михалков заявил, что в отношениях с "цивилизованным миром" чаще всего нам приходится сталкиваться с ложью, двойными стандартами и передёргиванием фактов.
СКОЛЬКО АГЕНТОВ ГОТОВИЛИ ДЛЯ ПЕРЕВОРОТА В РОССИИ? НИКИТА МИХАЛКОВ РАСКРЫЛ СЦЕНАРИЙ
Комментарии
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людмила бер
Согласна.... Михалков - гений.... И большое спасибо за определение - падла - в адрес мрази Роднянского....
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5 час.
Татьяна Беликова
👍
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5 час.
Сергей Дмитриев
"...И всё же, всё же, всё же", нынешнюю смуту породила небольшая оговорочка, против которой безуспешно выступал Сталин "...вплоть до отделения". За неё мертвой хваткой уцепились нацисты Молдовы, Украины и далее везде. А как Михалков воспринимает и относится к комуфляжу Мавзолея ? ...Во дни торжеств народных в годовщину Победы со слезами на глазах? В Самаре решили-таки "квадратуру названий" области и областного центра. Областные центры В Ленин градской
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