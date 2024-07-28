СКОЛЬКО АГЕНТОВ ГОТОВИЛИ ДЛЯ ПЕРЕВОРОТА В РОССИИ? НИКИТА МИХАЛКОВ РАСКРЫЛ СЦЕНАРИЙ

Сергей Дмитриев

"...И всё же, всё же, всё же", нынешнюю смуту породила небольшая оговорочка, против которой безуспешно выступал Сталин "...вплоть до отделения". За неё мертвой хваткой уцепились нацисты Молдовы, Украины и далее везде. А как Михалков воспринимает и относится к комуфляжу Мавзолея ? ...Во дни торжеств народных в годовщину Победы со слезами на глазах? В Самаре решили-таки "квадратуру названий" области и областного центра. Областные центры В Ленин градской