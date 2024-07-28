Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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СКОЛЬКО АГЕНТОВ ГОТОВИЛИ ДЛЯ ПЕРЕВОРОТА В РОССИИ? НИКИТА МИХАЛКОВ РАСКРЫЛ СЦЕНАРИЙ

СКОЛЬКО АГЕНТОВ ГОТОВИЛИ ДЛЯ ПЕРЕВОРОТА В РОССИИ? НИКИТА МИХАЛКОВ РАСКРЫЛ СЦЕНАРИЙ

Режиссёр Никита Михалков заявил, что в отношениях с "цивилизованным миром" чаще всего нам приходится сталкиваться с ложью, двойными стандартами и передёргиванием фактов.

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Комментарии
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людмила бер
Согласна.... Михалков - гений.... И большое спасибо за определение - падла - в адрес мрази Роднянского....
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5 час.
Татьяна Беликова
👍
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5 час.
Сергей Дмитриев
&quot;...И всё же, всё же, всё же&quot;,  нынешнюю смуту породила небольшая оговорочка, против которой безуспешно выступал Сталин &quot;...вплоть до отделения&quot;. За неё мертвой хваткой уцепились нацисты Молдовы, Украины и далее везде. А как Михалков воспринимает и относится к комуфляжу Мавзолея ? ...Во дни торжеств народных в годовщину Победы со слезами на глазах?  В Самаре решили-таки &quot;квадратуру названий&quot; области и областного центра. Областные центры В Ленин градской
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